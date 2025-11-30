Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
Se reunirá con jefe de Estado y el primer ministro
El papa León XIV llegó al Líbano con un mensaje de paz
Había visitado previamente Turquía, donde inició su primera gira al extranjero.
30 de noviembre de 2025 - 15:55
El Papa visita Beirut
La gente muestra carteles del líder de Hezbolá asesinado, al paso de la caravana del Papa, en el sur de Beirut.
(AFP -)
Temas en esta nota:
Papa León XIV
Libano
Hezbollah
El País
Renunció Fabbri, abogado que defendió a Calvete en una causa por explotación económica de “prostitución ajena”
Otro funcionario de Andis, afuera
Siguen sin obtener grandes concesiones por parte del Gobierno Nacional
Los gobernadores, entre las negociaciones con Milei y la pelea por el 2027
Por
Analía Argento
Entrevista con el camarista de Casación Federal Alejandro Slokar
“Quieren reinstalar la impunidad”
Por
Luciana Bertoia
Conciencia de clase
Por
Jorge Alemán
Economía
Contradicciones
Por
Hernán Letcher
El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”
El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional
Por
Leandro Renou
Efecto dominó en la industria
La caída en la línea blanca afecta al acero
El Gobierno podría obtener 700 millones por la privatización
Hidroeléctricas para los privados
Sociedad
Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca
📰 El hombre que hizo de la promesa una bandera - Clone
Por
Juan Funes
Científicos explican en qué consiste el engaño
Show antivacunas: ¿por qué se pegan los metales en la piel del “hombre imantado“?
Cuatro muertos y al menos diez heridos
California: tiroteo en un cumpleaños infantil
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de noviembre
Deportes
El piloto argentino de Alpine corre en Lusail
Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Qatar: la carrera, minuto a minuto
El Pincha se impuso 1-0 con un gol de Tiago Palacios y es semifinalista
Torneo Clausura: Estudiantes venció a Central Córdoba y sigue en carrera
La conquista de Flamengo marcó la igualdad entre clubes brasileños y argentinos
Copa Libertadores: un título que vale un empate histórico
Por
Malva Marani
El equipo de Guardiola se impuso con un gol de Foden en tiempo de descuento
Premier League: angustioso regreso del City a la victoria