Petro, presidente pro tempore de CELAC, cuestionó la medida de EE.UU.
Repudio al intento de Trump de cerrar el espacio aéreo de Venezuela
La ALBA, Colombia, Irán y Cuba señalaron que un presidente extranjero no puede disponer sobre la jurisdicción aérea de otro Estado.
30 de noviembre de 2025 - 21:15
Gustavo Petro
Petro, líder de Colombia y al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC.
Venezuela
Estados Unidos
bloqueo
El País
Entrevista a Gabriel Salomón, militante de HIJOS y fundador del SIMECA
“La libertad no es tener tres o cuatro trabajos para poder comer”
El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza
El PRO, en pleno caos
Werner Pertot
Marilú Quiroz, la AFA y la chatura del debate público
El escenario bizarro de la política argentina
Eduardo Aliverti
Perdió el ojo izquierdo en la represión del 12 de marzo, decidió denunciar ahora tras conocer casos similares
Rodrigo Troncoso, otra víctima de la represión de Bullrich
Celeste del Bianco
Economía
Recursos para infraestructura básica tienen otro destino
Los barrios populares le pagan la deuda al FMI
Mara Pedrazzoli
Se agranda la brecha social
La clase alta piensa en viajar, la clase media hace “malabares”
Contradicciones
Hernán Letcher
El Gobierno de Milei avisa que “solo el que es competitivo seguirá vivo”
El caso Whirlpool y el fin de la industria nacional
Leandro Renou
Sociedad
Por un juramento mundialista, desde hace tres años sale cada día a agitar la celeste y blanca
El hombre que hizo de la promesa una bandera
Juan Funes
Néstor Confalonieri, un escultor patagónico
Tallar el amor, contra el olvido
Patricia Chaina
La exposición del maestro calígrafo Ryuho Hamano en la Biblioteca del Congreso
El arte de la caligrafía japonesa en Buenos Aires
Julián Varsavsky
Científicos explican en qué consiste el engaño
Show antivacunas: ¿por qué se pegan los metales en la piel del “hombre imantado“?
Deportes
Empató en cancha de Deportivo Madryn y logró el ascenso
De Río Cuarto a Primera: Estudiantes se quedó con el Reducido
Verstappen ganó y la definición será entre los tres en Abu Dhabi
Fórmula 1: McLaren se equivocó feo y el misterio continúa
Malva Marani
Se definen los últimos semifinalistas del Clausura
Racing-Tigre y Barracas-Gimnasia, los partidos del lunes
Terminó decimocuarto en el GP de Qatar
Colapinto: “Está siendo un final de temporada difícil”