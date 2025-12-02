Omitir para ir al contenido principal
PortadaEn el ojo de la tormenta

Fetichismo de la mano dura

Advierten que la reforma del Código Penal podría avanzar contra el derecho a la protesta

Para muchos especialistas, la contención del conflicto social puede ser el “objetivo colateral” del gobierno.

Diputados sostienen el veto de Milei a reforma jubilatoria entre protestas en el Congreso (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Temas en esta nota:

El País

Jura Alejandra Monteoliva con Patricia Bullrich y Javier Milei

Los detalles de la jura de Monteoliva

Bullrich no suelta el timón, Petri se enorgullece de los militares y Lamelas, como en casa

Por Melisa Molina

Siguen las dudas por los acuerdos comerciales

Santilli se reunió con Peter Lamelas en Casa Rosada

Cierre de la primera etapa de exhumaciones

Carta de familiares de desaparecidos en la Perla

Por Colectivo de familiares querellantes
Milei juramento a Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad

Nuevos rostros, misma política

La agenda del gobierno de Milei: jura de Monteoliva y visita de Lamelas a la Rosada

Economía

Perspectivas Económicas

Menos crecimiento, caída del consumo y una advertencia: el informe de la OCDE sobre la economía argentina

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 2 de diciembre de 2025

General Motors Argentina

Con Milei, General Motors pasó de 1000 a 600 operarios

Se achica la industria nacional

Juguetes

Importaciones récord, caída del consumo y cierre de empresas

Milei rompió toda la industria del juguete

Por Leandro Renou

Sociedad

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

¿Hacia un mundo gobernado por las inteligencias artificiales?

Por Pablo Esteban

Por usar el celular en un juicio

Makintach fue denunciada otra vez: se la investiga por incumplimiento de deberes

Dolphin Mall

Habían robado grandes valijas y vestimenta

Detienen a cinco turistas argentinos en Miami

Viajó por una oferta laboral

Buscan a una joven argentina desaparecida en Brasil

Deportes

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Habrá cuatro bombos con 12 equipos cada uno para la definición de la fase de grupos

Mundial 2026: cómo será el procedimiento del sorteo

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura boca talleres de cordoba

Días y horarios confirmados para las semifinales

Boca-Racing va el domingo y Gimnasia-Estudiantes, el lunes

FOTO PRENSA UAR rugby los pumas escocia

Los Pumas, a levantarse temprano este miércoles

Se viene el sorteo del Mundial de rugby: cuándo es y cómo verlo

Camino a la final espera Boca el próximo fin de semana en La Bombonera

Torneo Clausura: Racing y el arquero Cambeses eliminaron a Tigre

Por Fabio Lannutti