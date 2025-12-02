Omitir para ir al contenido principal
Se desmarca del Gobierno de Milei
El peronismo busca una reforma tributaria distributiva
Es implsada por el diputado nacional electo y exdirector de Aduanas, Guillermo Michel. Pidió “dar vuelta la página” y llamó a que el peronismo presente propuestas.
02 de diciembre de 2025 - 11:48
El exdirector de Aduanas propuso una reforma tributaria distributiva.
(Bernardino Avila)
