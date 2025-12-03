Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Estados Unidos recrudece su guerra contra los migrantes

Nuevo golpe migratorio de Trump: redadas masivas y suspensión de trámites para 19 países

El gobierno suspendió todos los trámites y la entrada al territorio para ciudadanos de países “problemáticos” y lanzó un nuevo operativo federal antinmigrantes en Nueva Orleans.

NEW ORLEANS (United States), 03/12/2025.- Border Patrol officers make arrests in New Orleans, Louisiana, USA, 03 December 2025. About 250 federal Border Patrol agents are deployed to New Orleans and surrounding areas as part of a large-scale immigration enforcement operation dubbed 'Catahoula Crunch'. (Nueva Orleáns) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
estados unidos inmigrantes policia patrulla fronteriza Redada de agentes del servicio de migracionesen Nueva Orleans. (EFE/EFE)

El País

Las perlitas de una jornada escandalosa

Comentarios sexistas, cruces y gritos en plena jura de diputados y diputadas

Lorena Villaverde

La rionegrina reacomoda su estrategia

Villaverde renunció al Senado, pero retiene su banca en Diputados

En la jura de los diputados del FIT

Lilia Lemoine y un nuevo show de insultos en el Congreso

Como cada miércoles

Jubilados marchan al Congreso tras la jura de los nuevos diputados

Economía

Rappi

Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento

Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi

Según un informe de Focus Market

Aumentó un 27% la canasta navideña

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025

UIA

Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes

La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA

Por Leandro Renou

Sociedad

Plataforma Meta

Deberá pagar 479 millones de euros a la prensa española

Fallo histórico contra Meta por la venta de publicidad

En el paseo de compras Dolphin Mall

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping

El sueño de la derecha está cada vez más cerca

Las IA avanzan en los gobiernos

Por Pablo Esteban

“Él me agarró de los pelos y me dio la cabeza contra la puerta”

Deportes

Junior Leandro Zárate vs. Thammanoon Niyomtrong

Boxeo: un argentino pelea de apuro en Tailandia por el título supermosca del Consejo

LOUISVILLE, KENTUCKY - JULY 26: Emiliano Martínez #23 of Aston Villa arrives at Lynn Family Stadium prior to a friendly soccer match against Eintracht Frankfurt on July 26, 2025 in Louisville, Kentucky. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vio el triunfazo de los suyos desde la tribuna

Dibu Martínez se lesionó en el calentamiento del Aston Villa

SÍDNEY (AUSTRALIA), 03/12/2025.- Alicia Lucas, exjugadora profesional de rugby australiana y Brett Robinson, presidente de World Rugby, , durante el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Rugby de Australia 2027, celebrado este miércoles en Sídney. España, Argentina, Fiyi y Canadá se verán las caras en esa fase EFE/World Rugby // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027

Los Pumas y un sorteo bastante favorable

Por Jorge Ciccodicola

El equipo de Cañuelas derrotó a UAE en el último partido de su grupo

La Natividad La Dolfina es el primer finalista del Abierto Argentino de polo