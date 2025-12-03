Omitir para ir al contenido principal
La Cámara de Apelaciones debe definir sobre un amparo para obligar a la Nación a seguir financiando la construcción
Se suspendió de la obra del puente de Vaqueros
La Cámara de la Construcción dijo que la Nación habría dejado de depositar los pagos de los certificados de obras.
03 de diciembre de 2025 - 3:07
Vaqueros
Puente
Amparo
justicia federal
