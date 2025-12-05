Revocaron el sobreseimiento a los policías acusados por el transfemicidio de Sofía Fernández
Con el voto de los jueces Oscar Roberto Quintana y Leonardo Gabriel Pitlevnik, la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro resolvió dar marcha atrás con el sobreseimiento de nueve policias imputados por el crimen de la mujer trans Sofía Fernández, al que quisieron hacer pasar como un suicidio ocurrido en el interior de un calabozo de la Comisaría 5° de Derqui. Según los magistrados de la alzada, no existen nuevas evidencias que justifiquen los sobreseimientos dictados a mitad de año de forma sorpresiva y arbitraria por el Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar a cargo de Walter Saettone. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención por la Tortura, interviene como particular damnificado institucional (PDI) y acompaña la lucha de la familia de la víctima.