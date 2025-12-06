Omitir para ir al contenido principal
Un oscuro panorama para los trabajadores

Hugo “Cachorro” Godoy: “Hay un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios para destruir el mercado interno y aumentar la explotación”

El secretario general de la CTA Autónoma señaló que el acuerdo para aumentar el Salario Mínimo Vital y Móvil por parte del Gobierno fue “un insulto y una demostración de desprecio absolutos”.

El País

Pasaron por el centro porteño

Así fue el vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires

Acto en la base aérea de Río Cuarto

Milei y el show de los F-16 para despedir a Petri

El apoyo de Trump a políticos con relaciones con el tráfico de estupefacientes

Narcos

Por Luis Bruschtein

Nobel de la Paz

Milei con ganas de viajar a Noruega

Economía

Pronóstico del REM que compila el Banco Central

Dólar, precios, actividad y comercio exterior: lo que viene según el mercado

Nuevos datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

Jubilados que no llegan a cubrir sus necesidades

Por Mara Pedrazzoli
Billetes Pesos

Propuesta del BCRA, en un contexto de suba de la morosidad

Una “tasa de intereses moratorios”

Freno de producción y suspensiones en Mondelez

“Esto se debe a la caída del consumo de los sectores medios”

Sociedad

Jornada calurosa e inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 6 de diciembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de diciembre

Se aplicó la ley IVE en un caso de este tipo por primera vez y fue en Tucumán

A juicio por obstaculizar la interrupción del embarazo de una niña

Por Mariana Carbajal

Gran gala de premiación de las Olimpíadas Malvinenses: un cierre histórico en la 2da edición especial 30° aniversario

Deportes

El argentino corre en el Circuito de Yas Marina

Colapinto en la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi: la clasificación, minuto a minuto

Franco Colapinto - Formula One, Las Vegas Grand Prix

Flojo comienzo para el piloto argentino en el Gran Premio de Abu Dhabi

Fórmula 1: Norris terminó primero en las prácticas libres y Colapinto decepcionado

Sorteo Mundial

Brasil y Francia no tuvieron tanta suerte

Mundial 2026: sin grupos de la muerte, pero con algunos bastante complicados

Scaloni

El DT de la Selección se refirió a la conformación del Grupo J

Lionel Scaloni: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”