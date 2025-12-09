Omitir para ir al contenido principal
Actos en la Iglesia donde se infiltró Astiz
A 48 años de los secuestros de la Santa Cruz: “Memoria completa sería conocer el destino de los 30.000″
Familiares y compañeros de los doce secuestrados denunciaron las políticas de olvido y entrega el gobierno de Javier Milei.
Por
Luciana Bertoia
09 de diciembre de 2025 - 1:35
Buenos Aires, 8 de diciiembre de 2025Acto 48 aniversario de los 12 de la Santa Cruz
(guadalupe lombardo)
Derechos Humanos
El País
A 40 años del Juicio a las Juntas
Condena judicial y condena popular
Por
Luis Bruschtein
El fracaso de su proyecto presidencial y su relación con Pichetto
El futuro político de Juan Schiaretti, envuelto en incógnitas
Por
Gregorio Tatián
Encuentro Federal de NIETES
Un lazo entre las luchas juveniles de los 70s y la actualidad
Este martes, presentación formal
Tiempo de descuento para las reformas laboral, penal y tributaria
Por
Melisa Molina
Economía
A la espera de la licitación del bono en dólares
Caída de acciones en Wall Street
Hasta octubre ingresaron más de 300mil toneladas de productos textiles
El furor made in destruye la industria textil
Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre
Las ventas se hundieron 9%
La exportación de lácteos creció 19%
Para el mercado interno, productos más caros
Sociedad
Un nuevo caso de violencia institucional en Morón
Apareció un video del momento en que el policía mata al joven
Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial
Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech
Por
Pablo Esteban
Se llevaron 8 ilustraciones de Henri Matisse y cinco de Cándido Portinari
Identifican a uno de los sospechosos de robar el Museo de Arte Moderno de San Pablo
En los Bosques de Palermo
Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires
Deportes
El Pincha se quedó con el Clásico de La Plata y el pase a la final
Un error fue suficiente para Estudiantes y demasiado para Gimnasia
Por
Cristian Dellocchio
En busca de promover un entorno inclusivo durante el Mundial 2026
Polémica: FIFA designó Egipto–Irán como “El partido del Orgullo”
Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona
“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”
Por
Adrián De Benedictis
Gallardo lo considera una pieza indispensable
Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney