Omitir para ir al contenido principal
Portada
Plástica
La exposición "[En común]”, de Horacio Zabala y amigos
Acerca de las ideas que flotaban en el aire
Un grupo de amigos artistas de una misma generación que percibían y cultivaban en sus obras y su vidas sintonías, críticas e ironía con la época que les tocó vivir.
Por
María José Herrera *
09 de diciembre de 2025 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Horacio Zabala y amigos
Vista parcial de la muestra "En común", en MC Galería.
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Arte argentino contemporáneo
El País
El funcionario termina su gestión en Defensa a la que denominó "un proceso de transformación histótico"
La carta y el show final de Petri
Los movimientos en la contra-causa que activó el Gobierno y entorpece la investigación de coimas en la Andis
El espionaje que busca tapar las coimas
Por
Irina Hauser
A 40 años del Juicio a las Juntas
Condena judicial y condena popular
Por
Luis Bruschtein
El Gobierno refuerza el control de buques chinos donde no hay pesca ilegal
El mar, otro escenario de pleitesía a Trump
Por
Sebastián Cazón
Economía
Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos
Cada vez más empleados pobres
Conflicto abierto por el oleoducto de Vaca Muerta en Río Negro
“Hay trabajadores rehenes en los obradores”
Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre
Las ventas se hundieron 9%
La exportación de lácteos creció 19%
Para el mercado interno, productos más caros
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 9 de diciembre
El conductor perdió el control e impactó contra vehículos estacionados.
Choque y vuelco en La Paternal: dos heridos
Tras un sismo de 7.6 grados
Japón activó un alerta de Tsunami: se esperan olas de hasta tres metros de altura
Cinco heridos
Choque y vuelco en Flores: embistió a una camioneta y arrolló a una familia
Deportes
El técnico de Boca comprometió su futuro al frente del pantel
Boca empieza a mirar a Ubeda con desconfianza
Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona
“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”
Por
Adrián De Benedictis
Arranca la sexta fecha con acción de muchos cracks de la Selección
La Champions League empieza a entrar en zona de definiciones
Costas, una mística racinguista
Por
Daniel Guiñazú