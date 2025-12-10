Omitir para ir al contenido principal
La paranoia, el cambio climático y la desinformación tejen una impactante trama en "Bugonia"

“Bugonia”: Emma Stone enfrenta alienígenas en un thriller psicológico

Emma Stone y Jesse Plemons protagonizan la nueva apuesta cinematográfica de Yorgos Lanthimos. “Bugonia” promete un viaje entre tensión, humor negro y crítica social.

Bugonia El director junto a Emma Stone durante el rodaje de la película. (Archivo -)

Temas en esta nota:

El País

Nueva jornada de protestas

Un grupo de jubilados se encadenó frente al Congreso de la Nación

Movilización al Congreso

Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad

Obra en construccion

La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei

El Gobierno apurado por quitar derechos laborales

Por Paula Marussich

El primer mandatario de EE.UU le envió un recordatorio a su par argentino

“Milei iba a perder la elección, lo apoyé y ganó”

Economía

Subas correspondientes a noviembre y diciembre.

Aumento para empleadas domésticas

Dato incómodo para el Gobierno

Más inflación: el índice de CABA trepó al 2,4%

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025

Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre

La industria nacional en el pozo

Sociedad

En varios países de Europa

Crece la preocupación por una variante de la gripe H3N2 K: cuáles son los síntomas

Hay otras cinco provincia afectadas

Alerta amarilla por tormentas fuertes en el AMBA: a qué hora llega la lluvia

Un misterio sin respuesta

Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofreció una recompensa por datos que permitan hallarlos

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre

Deportes

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino

Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada

BARCELONA, 08/12/2025.- Los jugadores del FC Barcelona, Lamine YAmal (i) y Raphinha durante el entrenamiento llevado a cabo este lunes en la ciudad deportiva Joan Gamper. EFE/Alejandro García

La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal

El fútbol como excusa para pensar la vida

Por Gustavo Grazioli
FOTO NA copa trofeo clausura 2025

El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia

AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional