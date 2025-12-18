Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
La condena por golpismo contra el expresidente podría reducirse a unos dos años de prisión
Brasil: el Congreso aprobó una ley para rebajar la pena de cárcel de Bolsonaro
El presidente Lula ya deslizó que podría vetar el proyecto, que también beneficia a más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
18 de diciembre de 2025 - 3:01
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro
(AFP -)
Temas en esta nota:
Brasil
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Intento de golpe de estado en Brasil
Últimas Noticias
Federico Mangione: “Voy a hacer cumplir la Ley”
La provincia hizo 11 denuncias por incumplimiento del calendario de vacunas
Por
Laura Urbano
Acuerdos, fondos y gobernabilidad
Siete votos salteños para el Presupuesto 2026, con ATN como telón de fondo
Por
Maira López
La compensación docente transitoria no se pagará por al menos un mes
Estatales recibirán un bono de $200 mil en enero
Renuevan el acuerdo después de 21 años
El IPS acordó un nuevo convenio con el Círculo Médico
Exclusivo para
“El Nobel de la Paz no puede usarse promocionar la guerra”
Assange denuncia a la Fundación Nobel
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
En el marco de la escalada entre Caracas y Washington
El gobierno de Maduro dispuso una escolta militar a buques petroleros venezolanos
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
El País
Debate caliente en Diputados
Media sanción para un Presupuesto que multiplica y profundiza el ajuste
Por
Paula Marussich
Se trata del represor José Ignacio Salvador
Confirman el procesamiento de uno de los jefes de la dirección de inteligencia de la Bonaerense
Por
Luciana Bertoia
Tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo al Poder Judicial
Mogaburu no tuvo más remedio que abandonar los vicios de la casta
Por
Luciana Bertoia
Presentación en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
“Alejandro por siempre… amor”: El libro póstumo del hijo de Taty Almeida
Economía
Los sectores de la economía real terminan un año para el olvido
Todos los indicadores cierran en negativo
Por
Mara Pedrazzoli
Cómo el plan oficial de gastos e ingresos le joroba la vida la gente.
El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por
Juan Garriga
Afectó los vuelos nacionales entre las 8 y las 11 de este miércoles
Se cumplió el paro de controladores aéreos
Por decreto, se redujeron exigencias técnicas y controles
Más facilidades para importar
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Movilización a la casa provincial
Caso Arcoíris: la Justicia de La Rioja separó a la niña de su mamá
Investigan todas las hipótesis
Corrientes: encontraron a un soldado del Ejército sin vida
El Presupuesto 2026 propone un ajuste del 30 por ciento para los hospitales de la UBA
Golpe al corazón del sistema universitario
Por
Juan Funes
Un fin de año con reclamos en la educación primaria
La comunidad se opone al cierre de grados
Deportes
Foster Gillett y Guillermo Tofoni, imputados
Una mala para dos amigos de las SAD
El conjunto francés derrotó en la definición al Flamengo
Copa Intercontinental: el ruso Safonov atajó cuatro penales y le dio el título a PSG
Sexta victoria al hilo
Copa de la Liga inglesa: ganó el City y sigue su racha positiva
El número 1 del mundo no continuará su vínculo con Juan Carlos Ferrero
La sorprendente ruptura de Alcaraz con el entrenador de toda su carrera