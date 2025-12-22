Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

James Ransone luchó contra adicciones y abusos. Un ícono que deja un legado y conciencia

Adiós a James Ransone: un final trágico para el querido actor de “The Wire”

El actor, conocido por sus roles en “The Wire” y “IT Chapter Two”, murió a los 46 años. Su fallecimiento es un recordatorio de la importancia de la salud mental.

James Ransone El actor, conocido por su papel en la serie The Wire murió a los 46 años (AFP -/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Un giro inesperado al fusionar el cine clásico del oeste con la acción moderna

Drama y acción en “Normal”, el último largometraje del guionista de John Wick

El impactante fallecimiento del actor plantea nuevas preguntas sobre el bienestar emocional

James Ransone, uno de los rostros oscuros y vulnerables del cine de terror

De 300 mil pesos

La Matanza: otorgan un bono especial de fin de año para las y los trabajadores municipales

James Ransone luchó contra adicciones y abusos. Un ícono que deja un legado y conciencia

Adiós a James Ransone: un final trágico para el querido actor de “The Wire”

Exclusivo para

La campaña de Nucleus Genomics en Nueva York

Una empresa ofrece “mejoramiento” genético de sus embriones a futuros padres y madres

Polémica por los bebés de diseño en Nueva York

Por Dolores Curia
Desempleo CABA

Históricamente, el desempleo del Sur de CABA duplica al del Norte

Desigualdad y desocupación

Por Mara Pedrazzoli
Sturzenegger y Marco Lavagna

Sturzenegger ajusta por todos lados para opacar a Caputo

La motosierra loca del “Coloso”

Por Leandro Renou
20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis

Mientras avanza en Miami el diálogo sobre la segunda fase del plan de paz

Más de 400 palestinos muertos en Gaza pese al alto el fuego

El País

Acordado 15 días antes del lanzamiento de la criptomoneda

$LIBRA: se conoció un documento de “estricta confidencialidad” entre Milei y Hayden Davis

Números que incomodan

Para disimular la fuga de dólares, el Gobierno desfinanció una encuesta del Indec sobre turismo

Vuelos Privados

Desregulación aérea

Aviones privados sin plan de vuelo: el Gobierno eliminó controles clave para el sector

Cristina Kirchner

Permanece internada en el Otamendi

La salud de Cristina Kirchner: el nuevo parte médico

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 22 de diciembre de 2025

Para las familias, los números no cierran sin achicarse y endeudarse

Otro fin de año de consumos más apretados

Por Bernarda Tinetti

El Arte de la Destrucción Lógica

Por Pablo Tigani

Lo hará 16% más que en 2024

Crece la cantidad de argentinos que destinan el aguinaldo al pago de deudas

Sociedad

Christian Petersen

“Está mejorando de a poco"

Cómo sigue la salud del chef Christian Pettersen: la palabra de la familia

Incendio en once

Hay 12 personas hospitalizadas

Once: voraz incendio en un hotel familiar y un comercio

Parque Iguazu

Desregulación en parques nacionales

Maravilla del mundo para pocos: permitirán eventos privados en las Cataratas del Iguazú

¿Mesa adentro o afuera?

El pronóstico para las fiestas: cómo estará el tiempo en Nochebuena y en Navidad

Deportes

Repaso sobre las derrotas de la Selección Argentina en partidos inaugurales de la Copa del Mundo

La racha negativa que intentará cortar la Scaloneta en el Mundial 2026

Diálogo con Matías Alto, director técnico nacional del seleccionado argentino de tenis de mesa

“En los Odesur 2026 esperamos repetir la gran actuación que tuvimos en Paraguay 2022”

Por Marcos González Cezer
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's second goal during the Spanish league football match between Villarreal CF and FC Barcelona at La Ceramica Stadium in Vila-real on December 21, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Los catalanes cerraron el año como campeones de invierno

Atlético de Madrid goleó a Girona y Barcelona se afirmó como líder

FOTO PRENSA ACASSUSSO nacional B acassuso

Se quedó con la final del reducido ante Deportivo Armenio

Acasusso logró un ascenso para la historia