Para evitar riesgos de fuga

Brasil: el Supremo ordenó la prisión domiciliaria para diez condenados por golpismo

La Policía Federal afirmó que no logró localizar el paradero de uno de los condenados, tras la frustrada huida del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques.

Intento de golpe del 8 de enero de 2023 en Brasil. (SERGIO LIMA/AFP)

Obras completas de Sigmund Freud

Un enigmático episodio de consultorio

El robo de las obras de Freud

Por Carlos D. Pérez
Bluey

Identidades de género en una serie infantil

Bluey y la diferencia sexual

Por Diana Sahovaler Litvinoff
Alumnos Escuelas Tecnicas

El grave panorama que se abre tras el presupuesto que derogó el fondo especial

En el país de Milei no hay lugar para la técnica - Clone

Por Karina Micheletto
FOTO REDES SOCIALES educacion tecnica

La educación técnica no quiere volver a los noventa

El desafío de formar técnicos sin financiamiento

Por Andres Miquel

Exclusivo para

Como empezó y como terminó el 2025 el partido de Mauricio Macri

El PRO en un año para el olvido

Por Werner Pertot
WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 18/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein junto a tres mujeres con el rostro censurado para proteger su identidad en una de las habitaciones de su mansión

Trump se queja de una "caza de brujas" pero pide publicar los archivos que mencionen a demócratas

El caso Epstein domina la agenda política en Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld
Japan's boxer Naoya Inoue celebrates with the winner's belt after beating Mexico's boxer David Picasso in the "The Ring V night of Samurai" final major fight card of the year at the Mohammed Abdo Arena in Riyadh on December 27, 2025. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso

El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio

Javier Milei

Lo calificó como “un hito”

Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

El País

Motosierra versión 2026

Por Carlos Heller

La nueva religiosidad en marcha

Por Jorge Alemán
Martin Menem Patricia Bullrich Diego Santilli

La agenda libertaria tras la sanción del Presupuesto

Ajuste y punitivismo: los proyectos regresivos que prepara el Gobierno para el 2026

Por Melisa Molina
Eduardo Kalinec

La preocupación y el repudio de víctimas de la dictadura por el fallo que benefició al represor

“Volvemos a estar en riesgo con la liberación de Kalinec”

Por Luciana Bertoia

Economía

Maiz

"40 milímetros que valen oro"

Lluvias claves para el maíz

Por Mara Pedrazzoli
Bancos Dolar

Nuevos desembolsos desde organismos internacionales de crédito

Dólares prestados para las reservas del Central

La política económica de cara al 2026

Otro año de ajuste y caída industrial

Por David Cufré

Hasta un 20% en títulos de deuda

Cambia el límite para fondos de inversión

Sociedad

Ante versiones de que el GCBA querría reemplazarlo por buses eléctricos

Los trabajadores proponen extender el Premetro

Por Santiago Brunetto
Asesinato Gonzalez por policia

Pasaron a disponibilidad a un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A de CABA

A González lo balearon en el tórax y el abdomen

Se desprendió el asfalto de la pista

Vuelos paralizados y caos en Aeroparque

Cómo estará el clima para fin de año

Alerta por calor extremo en Buenos Aires: la sensación térmica rozó los 38 grados

Deportes

Belarus’ Aryna Sabalenka (L) pushes Australia's Nick Kyrgios during a press conference on the eve of the Battle of the Sexes exhibition match between Sabalenka and Kyrgios at Atlantis The Royal, in Dubai on December 27, 2025. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios

En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”

FOTO PRENSA RACING racing costas diego milito

El entrenador firmó un contrato por tres años

Costas renovó su vínculo con Racing

Lecce (Italy), 27/12/2025.- Como's Jacobo Ramon (L) celebrates with his teammate Nico Paz (R) after scoring a goal during the Italian Serie A soccer match between US Lecce and Como at the Via del Mare stadium in Lecce, Italy, 27 December 2025. (Italia) EFE/EPA/ABBONDANZA SCURO LEZZI

El volante argentino consiguió el sexto tanto de la temporada

Liga de Italia: Con otro gol de Nico Paz, Como ganó y sube en la tabla

LONDON (United Kingdom), 27/12/2025.- Arsenal's players celebrate after their captain Martin Odegaard (3rd-L) scored for the 1-0 lead goal against Brighton during the English Premier League match between Arsenal FC and Brighton & Hove Albion, in London, Britain, 27 December 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Apasionante lucha por la cima de la tabla en la Liga inglesa

Premier League: Arsenal no afloja pero el City lo persigue de cerca