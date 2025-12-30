"Lo que sabemos es que todos los policías siguen aún trabajando en esa comisaría y exigimos justicia”
La Mesa de la Diversidad reclama que se aparte a los policías involucrados en la muerte de Fernanda Arias
Organizaciones LGBTIQ+ exigieron el apartamiento inmediato de los efectivos de la Comisaría N° 2 de Rosario de Lerma, bajo cuya custodia murió la joven trans el 26 de noviembre, y denunciaron que la fuerza actuó como “juez y parte”. También reclamaron acceso a registros de cámaras y comunicaciones, intervención de la dependencia y aplicación de protocolos internacionales.