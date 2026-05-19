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Las declaraciones del DT Zlatko Dalic

Luka Modric, el abanderado de Croacia para el Mundial 2026: la lista completa de convocados

La figura del conjunto croata sufrió una fractura en el pómulo y ya se recuperó de la lesión. Expectativas sobre su desempeño.

Luka Modric
Luka Modric, otra vez figura destacada de la selección de Croacia para el Mundial 2026. ORLANDO, FLORIDA - MARCH 31: Luka Modric of Croatia controls the ball during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JULIO AGUILAR. Getty Images via AFP

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