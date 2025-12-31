Omitir para ir al contenido principal
Un médico y cervecero es nuevo titular de Vialidad Nacional
Nuevo nombramiento libertario en Jujuy
Mario Eduardo Briones es el nuevo jefe del 6° Distrito Jujuy de Vialidad Nacional. Cerca de convertirse en diputado por LLA, su designación cosechó sorpresas en diferentes sectores.
Por
Andrea Sztychmasjter
31 de diciembre de 2025 - 1:49
Mario Eduardo Briones
(Gentileza -)
