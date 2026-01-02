Actividades del Fondo

Omitir para ir al contenido principal
Violencia policial en Constitución

Trabajadoras sexuales denuncian un plan de “limpieza” tras los casos de gatillo fácil en Navidad y fin de año

Por Euge Murillo

La columna de Carolina Fernández

Guardianas de las infancias

Por Carolina Fernández

El asunto de la cuota alimentaria

¿Cuánto cuesta cuidar?

Por Flor Monfort

EL MEGÁFONO

Los curas villeros denuncian “gatillo fácil” y exigen el cese de la violencia institucional

Por Curas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires

Milei sueña con un "bloque de derecha regional"

Un brindis con la derecha trumpista

Por Melisa Molina
Valentín Carboni

El jugador se desempeña en el Genoa de Italia

Racing busca reforzarse con Valentín Carboni

Opinión

Guerras híbridas: de las revoluciones de colores a los golpes de Estado

Por Emir Sader
Daniel Noboa

Trás un año "récord" de homicidios en el país gobernado por la derecha

Ecuador: Noboa amplía el estado de excepción ante la escalada de violencia

El País

"Confundir al Islam con el terrorismo es un error grave"

Zulemita y el Gordo Dan arrancaron el año con una pelea en redes por el Islam

La notificaron por posible mal desempeño y abuso de autoridad

Arroyo Salgado, la jueza señalada

Por Irina Hauser

El presidente de Argentina, Javier Milei (2a R), hace un gesto junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la ministra del Interior, Diego Santilli (2a L), y el jefe del gabinete y portavoz del gobierno, Manuel Adorni (R), durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados del Congreso argentino en Buenos Aires el 3 de diciembre de 2025.

Quedó segundo en una encuesta de The Telegraph

Javier Milei y su sueño de influencer

Economía

Estaciones de servicio

El Gobierno difirió la suba del gravamen a los combustibles

Impuestazo, en febrero

Concesionaria de autos

La unidades del exterior representaron el 48% de las ventas

Avanza el patentamiento de autos importados

Registró una caída interanual del 17,4 por ciento

La fundición, con respirador

Frigorífico

El país asiático es el principal destino de los cortes vacunos

China suma aranceles para la carne argentina

Sociedad

En el AMBA un millón de hogares estuvieron sin luz

Masivo brindis de Año Nuevo a oscuras

Por Santiago Brunetto

Operativos en todo el país

Controles de alcoholemia: casi 100 conductores dieron positivo y les retuvieron la licencia

Para fin de año ardió una iglesia histórica y hubo dos muertos por pirotecnia

Una muy mala noche en Ámsterdam

Hay al menos 100 heridos

Trágico Año Nuevo en Suiza: se eleva a 40 la cifra de muertos tras un incendio en una estación de esquí

Deportes

Ricardo Lorenzo Rodríguez

Recordando al mítico “Borocotó”

Entre arrabales y pelotas de trapo

Por Gustavo Grazioli
Liverpool vs Leeds United

Se inició la fecha 19 del campeonato inglés

Premier League: Liverpool igualó sin goles ante Leeds

Angel Di María

En pleno calendario mundialista, la escena local no se queda atrás

Las ocho estrellas en juego del fútbol local