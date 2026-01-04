Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 4 de enero

Sandro murió el 4 de enero de 2010.

Un atentado contra el sur global

Carlos Balor denunció penalmente a Edesur.

Berazategui va a la Justicia por los cortes de luz

Almagro lanzó una bolsa de empleo junto a sus sponsors para paliar la crisis

“Una ayuda a los socios que necesiten trabajo”

Por Juan Manuel Meza

El ataque a Venezuela y la captura de Maduro

Diez conjeturas sobre La caja de Pandora que destapa la prepotencia imperial

Por Jorge Elbaum

Ordenan indagar al extitular de la IGJ, a pesar de haber sido sobreseído tres veces

La venganza contra Ricado Nissen y el poder real en Comodoro Py

Por Irina Hauser

Por el ajuste del gobierno cada vez hay menos profesores que formen físicos e ingenieros nucleares

“Está en riesgo la continuidad de nuestro querido Instituto Balseiro”

Por Pablo Esteban

Frenaron un proyecto ubicado en el dique de Cruz del Eje

“No hay desarrollo sin respeto por los pueblos indígenas y sin protección del ambiente”

El País

Cristina Kirchner

La expresidenta vuelve a San José 1111

Cristina Kirchner fue dada de alta

Venezolanos celebraron en el obelisco y la izquierda reclamó frente a la embajada

Marchas a favor y en contra de la agresión de Estados Unidos a Venezuela

Javier Milei y sus aliados celebraron la invasión militar de Estados Unidos

Milei celebró la invasión de Estados Unidos y rompió con la tradición argentina

Economía

Indices de desempleo

La crisis laboral que el Indec ignora

Por Raúl Dellatorre

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Los impuestos asociados al consumo y los ingresos están de capa caída.

La recaudación sigue a media máquina

Por Juan Garriga

Un millón de pesos para equiparse para las vacaciones

La canasta del verano, bien caliente

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Habían aparecido muertos en una canoa a la deriva

Dos muertos que ya tienen nombre

En Sierra de la Ventana, el cerro Tres Picos es el más alto de la provincia

Viaje a las altas cumbres bonaerenses

Por Julián Varsavsky

Delfina Aimino es la joven encontrada en Córdoba

Asesinada en un camino rural

Deportes

Sobre el final, el equipo blaugrana se impuso 2-0 al Espanyol

Barcelona ganó el derbi y se escapó en la cima de la Liga de España

Este domingo, Inter buscará la punta ante Bologna

Serie A: triunfos de Como y Atalanta

Entrevista con Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio

“Cuando se ajusta en deporte social, el ajuste lo pagan los pibes”

Por Marcos González Cezer

Los Gunners vencieron 3-2 a Bournemouth y llevan seis puntos de ventaja

Arsenal ganó y sigue firme en la Premier League