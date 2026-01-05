Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Trump, Gramsci y los otros
Por
Gustavo Veiga
05 de enero de 2026 - 0:34
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), luego de su secuestro.
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Camila Elisabet Azar, Juan Carlos Campero y Haydeé García Gallo, Julio César Quiroga, Norma Luisa Santillán Daruich Díaz
Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.
Protesta contra la intervención a Venezuela
El presidente de EE.UU. dijo que su país “necesita” ese territorio para su defensa
Ahora Donald Trump apunta a Groenlandia
Seis países publicaron un comunicado en conjunto
El rechazo internacional a EE.UU
Exclusivo para
Buenos Aires arranca el 2026 con 9 mil pymes y 100 mil empleos menos que en 2023
El corte de la motosierra de Milei en las pymes bonaerenses
Por
Juan Manuel Meza
Golden y labradores, las razas amigas de los adultos mayores
La caninoterapia es cada vez más usada en tratamientos gerontológicos
Entre la explotación del petróleo y el argumento del narcotráfico
Los intereses geopolíticos de Trump tras la captura de Maduro
Por
Axel Schwarzfeld
Un verano con caminos divergentes para Macri, Vidal y Larreta
El PRO es un jardín de senderos que se bifurcan
Por
Werner Pertot
El País
La lucha contra la minería
Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza
Por
Gabriela Valdés
La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas
Seis meses detenido por un tuit contra Milei
Por
Bruno Martínez
Cristina Kirchner sobre el ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro
“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo”
Fue el primer intendente de Rosario tras la vuelta de la democracia
Murió a los 85 años Horacio Usandizaga
Economía
El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina
Dudas sobre la solvencia de pago
Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento
La pobreza es más alta que el dato oficial
Por
Mara Pedrazzoli
Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur
El plan económico y sus víctimas regionales
Por
Raúl Dellatorre
Indices de desempleo
La crisis laboral que el Indec ignora
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
La Municipalidad de Villa Allende implementará un sistema de cierres nocturnos.
Una ciudad de Córdoba cerrará calles con portones para frenar la inseguridad
El siniestro se registró cerca del acceso a la localidad de Gilbert, sobre la Ruta Provincial Nº 20.
Choque frontal en Entre Ríos dejó tres muertos y heridos graves
Aparecieron restos óseos en Mar del Plata
Macabro hallazgo en Playa Grande
Por el estado de los cuerpos, los forenses deben recurrir al ADN y a análisis odontológicos
Suiza rinde homenaje a las víctimas del incendio
Deportes
Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona
Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis
Actividad en los ATP 250 y la United Cup
Las raquetas argentinas, de Australia a Hong Kong
Empate con Manchester City en el Etihad Stadium
Premier League: Enzo Fernández rescató un punto agónico para Chelsea
El saltador con garrocha sueco habló ante la prensa de todo el mundo
Armand Duplantis: “Lo más importante es seguir la pasión”