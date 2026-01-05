Winona Ryder y Scott Hahn: historia de amor lejos del espectáculo

El joven manos de tijera

Edward es una creación inacabada de un inventor que tiene tijeras en lugar de manos. Vive solo en un castillo hasta que una vendedora de cosméticos, Peg Boggs, lo lleva a vivir con su familia a los suburbios, donde se enamora de la hija adolescente de Peg, Kim. Con Johnny eep y Winona Ryder. Dir. Edgar Wrigth. Cine El Cairo, a las 18.

