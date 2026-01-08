Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Brad Pitt y Damson Idris se metieron en la piel de pilotos, superando límites en la película “F1”
Brad Pitt y Damson Idris: el entrenamiento riguroso que los convirtió en pilotos de “F1”
Los actores se sumergieron en un riguroso régimen para dar vida a sus personajes en el filme.
08 de enero de 2026 - 15:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Cine
Brad Pitt
hollywood
Fórmula 1
Apple TV+
Últimas Noticias
Bife angosto
Milo J, el chico que mezcla trap y folclore
Por
Gustavo Sala
El Estado como verdadero garante de la libertad.
Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica
Por
Pablo Caramelo*
Está fuera de peligro
Accidente en Belgrano: estaba tomando un café y le cayó un vidrio en la cabeza
Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender
Doja Cat en el Movistar Arena, el recuerdo del Horcas de Civile y mucho más
Exclusivo para
El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.
Condiciones leoninas en el mercado de alquiler
Por
Mara Pedrazzoli
Volvió a defender el secuestro de Maduro
El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz
Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años
El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros
Por
Santiago Brunetto
El Mercado de Liniers, moneda de cambio
A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios
El País
Gonzáles Fraga, Llach y otros 16 exdirectivos
Megafraude de Vicentín: embargan a exfuncionarios macristas del Banco Nación
De la Coalición Cívica, al PRO a LLA
La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica
Volvió a defender el secuestro de Maduro
El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz
En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla
A la caza de voluntades por la reforma laboral
Por
Paula Marussich
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026
El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.
Condiciones leoninas en el mercado de alquiler
Por
Mara Pedrazzoli
Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO
Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default
En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo
Fuerte déficit comercial con Brasil
Sociedad
Está fuera de peligro
Accidente en Belgrano: estaba tomando un café y le cayó un vidrio en la cabeza
Inundaciones en el norte del país
Los imágenes del violento temporal que azotó a Salta y Catamarca
El Municipio extremó los cuidados
Un hombre murió por hantavirus en Mar del Plata
Las zonas afectadas
Alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes en 14 provincias
Deportes
La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados
Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?
Senesi, el único argentino que festejó
Premier League: mal día para Enzo, Cuti, Dibu y Lisandro
La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales
Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup
El jugador se incorporó al equipo de Avellaneda
Valentín Carboni: “Vengo en busca de continuidad en Racing”