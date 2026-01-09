Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El gobierno republicano respaldó a los agentes del ICE

El asesinato durante un operativo antiinmigrante desata protestas y un nuevo frente para Trump

La muerte de la estadounidense Renee Nicole Good durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas provocó manifestaciones y una investigación en disputa.

Federal agents stand watch as protestors gather outside the Bishop Henry Whipple Federal Building in Saint Paul, Minnesota, on January 8, 2026. A US Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent shot and killed an American woman on the streets of Minneapolis January 7, leading to huge protests and outrage from local leaders who rejected White House claims she was a domestic terrorist. The woman, identified in local media as 37-year-old Renee Nicole Good, was hit at point blank range as she apparently tried to drive away from agents who were crowding around her car, which they said was blocking their way. (Photo by Octavio JONES / AFP)
Las protestas continuaron en Minnesota. (AFP/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
Hegel

El Estado como verdadero garante de la libertad.

Justificación Hegeliana para la Planificación e Intervención Económica

Por Pablo Caramelo*

SALÍ Especialistas II

Poder vegetal

Por Rodolfo Reich

Sobre el puente entre el olvido y el encuentro

Escuchemos el Tiempo

Por Sergio Zabalza

Exclusivo para

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto
Jorge Macri

El Mercado de Liniers, moneda de cambio

A falta de cash, buenos son los negocios inmobiliarios

El País

El Gobierno se defiende y dice que mandará otra reforma al Congreso

La justicia empieza a analizar los cuestionamientos contra el DNU de la SIDE

Por Luciana Bertoia
Milei con la activista venezolana Elisa Trotta

El sueño de un bloque alineado con Trump

Milei afina la conformación de su grupo de pertenencia con la ultraderecha global

WASHINGTON, DC - OCTOBER 14: U.S. President Donald Trump (L) greets President of Argentina Javier Milei as he arrives at the West Wing of the White House on October 14, 2025 in Washington, DC. Trump is hosting Milei for a working lunch days after the U.S. Treasury finalized a $20 billion currency swap framework with Argentina in an effort to help stabilize its economy. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Enfrentar la barbarie trumpista

Por Juan Carlos Junio
Iñaki Gutierrez

El impactante video

La influencer mileísta Eugenia Rolón chocó contra un poste y dio positivo de alcoholemia

Economía

Bioceres

Se prenden alarmas en un sector de campo.

Bioceres, a convocatoria de acreedores

Por Mara Pedrazzoli

El ciclo contractivo industrial impacta sobre el empleo de calidad.

La industria nacional profundizó su derrape

Por Mara Pedrazzoli

La construcción retrocedió 4,7 por ciento en noviembre

Otro ladrillo que cayó de la pared

Lamb Weston

Al menos 100 personas fueron despedidas

Una fábrica de papas fritas congeladas anunció su cierre

Sociedad

Tensión en la Costanera Sur

Amenaza de desalojo a familias del Barrio Rodrigo Bueno

Por Santiago Brunetto

Semáforo amarillo para el Ozempic

Por qué se produce el efecto rebote con los medicamentos para adelgazar

Por Pablo Esteban

Ocurrió en la esquina de San José 1111

Cristina envió un mensaje de despedida a un militante que fue víctima de un choque

Martin Demichelis

Las imágenes de la dramática secuencia

Martín Demichelis y su familia fueron rescatados por los guardavidas en Punta del Este

Deportes

LONDON (United Kingdom), 08/01/2026.- Gabriel Jesus (C) of Arsenal in action against Alexis Mac Allister (R) of Liverpool during the English Premier League match between Arsenal FC and Liverpool FC, in London, Britain, 08 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

El equipo de Mac Allister ganó un punto en el Emirates Stadium

Premier League: Arsenal y Liverpool no se sacaron ventaja

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el 0-1 durante del partido de la Supercopa de España que van a disputar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling

El equipo de Xavi jugará la final este domingo ante Barcelona

Supercopa de España: Atlético luchó, pero no pudo con Real Madrid

FOTO CAPTURA VIDEO F1 formula uno auto audi

Autos más livianos, motores con más injerencia eléctrica y pilotos más activos

Una nueva era de la Fórmula 1

Por Malva Marani
FOTO REDES SOCIALES san lorenzo sergio costantino

Sergio Costantino detalló las prioridades inmediatas de su gestión

El presidente de San Lorenzo expuso el plan de emergencia para el club