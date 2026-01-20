Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Reclamo de vecinos de Santa Rita

Alerta por la compra del exHospital Israelita por parte del Grupo IRSA

El patrimonio histórico del edificio de más de un siglo de vida “está en riesgo” por el posible destino inmobiliario del lugar.

Santiago Brunetto
Por Santiago Brunetto
Hospital Isrealita
(Imagen Web)

Últimas Noticias

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala
donald trump-12/06/2025

Opinión

Trump destruye lo que queda del viejo orden mundial

Por Atilio A. Boron
Bodegas Bianchi

La industria del vino, también en crisis

Bodegas Bianchi, en default

Los recordatorios de hoy

Héctor Luis Fluxa, Aarón Daniel Jallinsky, Olga Haydee Pini, Luis Enrique Ulmansky Azeretzky, Mónica Cristina Woelflin

Exclusivo para

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Lamb Weston

La multinacional de papas que quiere cerrar su fábrica en Munro

Vicente López: la comunidad y el PJ se movilizarán por Lamb Weston

Por Marcial Amiel
Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

Augusto Costa cruzó a Daniel Scioli por los números del comienzo de la temporada de verano

“Hay menos turistas que vacacionan y menos consumo porque no tienen un mango”

Por Juan Manuel Meza

El País

Un arribo que no pasó desapercibido

Un barco lleno de futuro ajeno: 5.000 autos chinos y una industria local en jaque

Por Natalia López Gómez
Javier Milei-11/11/2024

Vuela este lunes por la noche

Javier Milei anunció su agenda en Davos: otro viaje sin foto con Donald Trump

FOTO PRENSA FIFA sorteo mundial 2026 copa mundo trofeo

Confirmación oficial

La TV pública va a transmitir los partidos de la Selección en el Mundial

La agenda de febrero en el Congreso

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: glaciares, reforma laboral y acuerdo con la UE

Economía

Registró un aumento del 2,4 por ciento en el último mes del año

La inflación mayorista volvió a acelerarse

El tipo de cambio oficial avanzó 4,50 pesos este lunes

El dólar metió presión al alza

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

Sociedad

Desplazamiento de Tierra Comodoro Rivadavia

"El terreno sigue latiendo y presenta riesgo urbano"

Comodoro Rivadavia: temen más movimientos de tierra

Permanece internado en grave estado

“La cirugía de Bastian Jerez fue un éxito”, afirmó el abogado del padre

Choque Trenes

Por ahora son 40 los muertos, no todos identificados

Qué se sabe del choque de trenes en España

Soldado Ejercito Argentino

Preocupación creciente

Otra muerte en el Ejército: es el quinto caso en un mes

Deportes

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO REDES SOCIALES rosario central juan cruz komar

Por una arritmia cardíaca

Rosario Central: Juan Cruz Komar será operado del corazón

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura