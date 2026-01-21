Omitir para ir al contenido principal
PortadaAgencia Informativa

Ana de Armas y Leonardo DiCaprio comparten más que aplausos en la gran pantalla: su amor por Ghibli

“La princesa Mononoke”: el filme de Ghibli que cautiva a Ana de Armas

Leonardo DiCaprio y Ana de Armas coinciden en admirar el filme de Miyazaki.

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hilary Duff, ícono de los 2000, regresa rejuvenecida con su nueva gira musical y álbum próximo

Hilary Duff asombra a sus fans con la primera interpretación en vivo en más de una década

Liam Neeson y Steven Spielberg colaboraron en el drama que redefinió el enfoque del Holocausto

No es mi mejor trabajo: Liam Neeson decepcionado con Spielberg en “La lista de Schindler”

Un documental lleno de polémicas declaraciones sobre vacunas ha puesto a Neeson en el ojo del huracánv

Documental narrado por Liam Neeson desata polémica sobre vacunas y salud pública

Está detrás de la invasión a Venezuela y las detenciones de ICE

Palantir, la empresa de vigilancia a la que Milei le abre las puertas para ingresar a Argentina

Exclusivo para

Minneapolis (United States), 15/01/2026.- Federal immigration enforcement officers deploy tear gas in a residential neighborhood as they retreat from a crowd during a protest that followed federal agents shooting two people in Minneapolis, Minnesota, USA, 14 January 2026. As part of a federal immigration crackdown involving over 2,000 agents from Border Patrol, Immigration and Customs Enforcement (ICE), and Homeland Security Investigations (HSI), an ICE officer fatally shot US citizen Renee Nicole Good in her vehicle during an operation in South Minneapolis on 07 January 2026. (Protestas) EFE/EPA/Olga Fedorova

En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.

Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción

La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar

El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima

El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata

En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales

Por Melisa Molina

El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias

Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso

El País

REDES SOCIALES Puerto Ushuaia

Melella denunció que "no existe una justificación objetiva"

El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia

CAPTURA PANTALLA marcha jubilados

"Vinieron a provocar"

La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos

Javier Milei

El discurso del Presidente

Milei defendió el “capitalismo de libre empresa” en Davos

En plena tensión global

Foro de Davos: los discursos de Javier Milei y Donald Trump

Economía

Pago Tarjeta de Credito

Con créditos de la ANSES

Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026

La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia

La actividad metalúrgica, en el fondo del mar

Containers, exportaciones, comercio-11/09/2025

A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.

Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía

Sociedad

Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas

Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales

Mar del Plata estatua Lobo Marino -10/01/2025

"Fue un momento terrible", contó el padre

Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro

Internado en terapia intensiva en Mar del Plata

Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación

Vuelve el calor a la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero

Deportes

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

FOTO ALEJANDRO LEIVA river marcos acuña

El sábado en cancha de Barracas

Certezas e incógnitas en River de cara al debut

FOTODELDIA MELBOURNE, 20/01/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka hace su entrada en pista con vestido largo, velo, sombrilla y sombrero, antes de su partido de primera ronda del Open de Australia ante la croata Antonia Ruzic, este martes en Melbourne. EFE/ Joel Carrett PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Se completó la primera ronda

Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner

Argentina�s Sebastian Baez hits a return against France�s Giovanni Mpetshi Perricard during their men's singles match on day three of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 20, 2026. (Photo by IZHAR KHAN / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana

“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis

Por Pablo Amalfitano