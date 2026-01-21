Omitir para ir al contenido principal
Ana de Armas y Leonardo DiCaprio comparten más que aplausos en la gran pantalla: su amor por Ghibli
“La princesa Mononoke”: el filme de Ghibli que cautiva a Ana de Armas
Leonardo DiCaprio y Ana de Armas coinciden en admirar el filme de Miyazaki.
21 de enero de 2026 - 19:22
Últimas Noticias
Hilary Duff, ícono de los 2000, regresa rejuvenecida con su nueva gira musical y álbum próximo
Hilary Duff asombra a sus fans con la primera interpretación en vivo en más de una década
Liam Neeson y Steven Spielberg colaboraron en el drama que redefinió el enfoque del Holocausto
No es mi mejor trabajo: Liam Neeson decepcionado con Spielberg en “La lista de Schindler”
Un documental lleno de polémicas declaraciones sobre vacunas ha puesto a Neeson en el ojo del huracánv
Documental narrado por Liam Neeson desata polémica sobre vacunas y salud pública
Está detrás de la invasión a Venezuela y las detenciones de ICE
Palantir, la empresa de vigilancia a la que Milei le abre las puertas para ingresar a Argentina
En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.
Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Melisa Molina
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
El País
Melella denunció que "no existe una justificación objetiva"
El Gobierno intervino el puerto de Ushuaia
"Vinieron a provocar"
La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos
El discurso del Presidente
Milei defendió el “capitalismo de libre empresa” en Davos
En plena tensión global
Foro de Davos: los discursos de Javier Milei y Donald Trump
Economía
Con créditos de la ANSES
Morosidad récord y tarjetas en rojo: un proyecto de ley busca aliviar a familias endeudadas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 21 de enero de 2026
La "madre de industrias", en una crisis inédita en la historia
La actividad metalúrgica, en el fondo del mar
A pesar del boom de importaciones de autos y bienes finales.
Superávit comercial, gracias al agro y al sector de energía
Sociedad
Hay 20 personas fallecidas y miles de viviendas destruidas
Argentina ofreció ayuda a Chile para combatir los incendios forestales
"Fue un momento terrible", contó el padre
Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro
Internado en terapia intensiva en Mar del Plata
Cómo sigue la salud de Bastián, tras la quinta operación
Vuelve el calor a la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 21 de enero
Deportes
En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes
Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno
El sábado en cancha de Barracas
Certezas e incógnitas en River de cara al debut
Se completó la primera ronda
Abierto de Australia: el vestido de Osaka, el trámite de Sinner
El tenista número dos de la Argentina manifestó que no fue contactado por Javier Frana
“No me llamaron”: Sebastián Báez explicó su ausencia en la Copa Davis
Pablo Amalfitano