PortadaCultura

Film de Gianni Di Gregorio

“Hagas lo que hagas, está mal”: costumbrismo italiano

Juan Pablo Cinelli
Por Juan Pablo Cinelli
Hagas lo que hagas esta mal
"Hagas lo que hagas esta mal" (Sin Credito)

Últimas Noticias

sifilis, campaña prevencion

Se detectaron 55 casos de infección de madre a hijo

Los casos de sífilis aumentaron más de 40% en un año

Fue visto por última vez a eso de las 22

Un joven está desaparecido desde el 31 de diciembre en Santa Victoria Oeste

Por Elena Corvalan

Rivadavia Banda Sur

El asalto a la casa del intendente Cuenca, bajo la lupa

bicisenda calle rioja rosario

CICLOVÍA

Exclusivo para

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

Trump Zelenski-28/02/2025

Los presidentes prevén abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania

Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos

Lo confundieron con otra persona al atacarlo

Córdoba: murió el hombre acribillado por error

El País

Solicitud en conjunto de ADIMRA, CAME y CAC ante la "comisión técnica" del Senado

Las Pyme contra cinco artículos de la reforma laboral

CAPTURA PANTALLA marcha jubilados

"Vinieron a provocar"

La policía reprimió con palos y gases a los jubilados durante la marcha de los miércoles y hay heridos

Carpetita de apego

Por Luis Bruschtein

Unión por la Patria quiere tratarla el 11 de febrero, cuando el Gobierno lleve al recinto la reforma laboral

La oposición se organiza en el Congreso para rechazar la reforma de la SIDE

Por Paula Marussich

Economía

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Mercosur EU

Freno al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

La justicia de Europa revisará el convenio

Tierra del Fuego Industrias

El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios

A empresas de Tierra del Fuego

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

Cada vez hay más casos en Argentina

¿Cómo funciona el virus H3N2?

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

Mar del Plata estatua Lobo Marino -10/01/2025

"Fue un momento terrible", contó el padre

Pesadilla para una familia de turistas en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con sus hijos adentro

Deportes

FOTO REDES SOCIALES tiziano gravier esqui

En total serán ocho atletas en tres deportes diferentes

Se conoció la delegación argentina que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno

MELBOURNE (Australia), 17/01/2026.- Tomas Martin Etcheverry of Argentina in action during the Men's 1st round match against Miomir Kecmanovic of Serbia on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 18 January 2026. (Tenis) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Comesaña perdió ante Frances Tiafoe y quedó eliminado en la segunda ronda

Cerúndolo y Etcheverry pasaron a la tercera ronda de Australia

FOTOBAIRES independiente rivadavia sebastian villa

El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo

Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita

AME7006. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/01/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se observa una maquina retroexcavadora demoliendo una zona del autódromo de Buenos Aires este martes, en Buenos Aires (Argentina). El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dio inicio a las obras en el autódromo de la capital argentina para volver a albergar al MotoGP a partir de 2027 y con la mira puesta en poder recibir en un futuro a la Fórmula Uno, según informaron este martes fuentes oficiales. EFE/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La idea es acondicionarlo para que pueda recibir al MotoGP y a la Fórmula 1

Arrancaron las obras para remodelar el autódromo Gálvez