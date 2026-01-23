Tercer informe especial de la represión a la protesta social
Se duplicó la represión en el último año con más personas heridas y detenidas arbitrariamente
Un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) revela que la violencia estatal contra la protesta social escaló drásticamente durante el último año. El relevamiento detalla un aumento del 100% en los operativos represivos, con un saldo de más de 1.300 heridos, un crecimiento exponencial de los ataques a jubilados y prensa, y el uso sistemático de armas de fuego y tareas de inteligencia ilegal en las calles.