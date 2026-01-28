Agustin Lao Montes: “No se puede entender el mundo moderno sin reconocer el racismo antinegro como una cuestión estructural”
El sociólogo afropuertorriqueño Agustín Lao-Montes, referente del pensamiento radical negro y coordinador de la Red Malunga, de visita en nuestro país en el marco del Festival Antirracista y Antifascista, analiza el racismo antinegro como régimen global de poder, el lugar de Haití en la historia moderna y los desafíos que enfrentan hoy los movimientos negros frente al avance de las derechas extremas.