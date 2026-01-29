Omitir para ir al contenido principal
Erradicación de basural a cielo abierto en Salto, Provincia de Buenos Aires

Basurales a cielo abierto

Kicillof y Vilar en Salto: cierre del basural e inauguración de Complejo Ambiental

Axel Kicillof, Daniela Vilar y Camilo Alessandro (Gentileza -)

Últimas Noticias

Juampy Juárez Trío

Suena el jazz en Funes

Debate en torno al nuevo Bond: Aaron Taylor-Johnson entre los favoritos pese a limitaciones

Salarios que no alcanzan y seguridad en jaque

En febrero vuelven las medidas de fuerza al Aeropuerto de Ezeiza

Jennifer Grey regresa al cine como Baby en la secuela oficial de “Dirty Dancing”, tras casi 40 años

Jennifer Grey regresa como Baby en la esperada secuela de “Dirty Dancing”

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Los números de natalidad y su relación con la matrícula

Proyectan que para 2030 habrá 1,2 millones menos de estudiantes en las primarias argentinas

Por Santiago Brunetto

Los síntomas del malestar actual

El psicoanálisis en la sociedad neoliberal

Por Estela Maidac

Acerca de las críticas a los postulados freudianos

El psicoanálisis, entre la ciencia y el arte

Por Silvia Ons

El País

Para combatir los incendios

Poco y tarde: finalmente, el Gobierno envió fondos a entidades de Bomberos Voluntarios

Tenía 59 años

Murió Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados

Los que pagan el ajuste

Los jubilados siguen con el bono de hace dos años

Por decreto

Milei, en una: declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

Economía

Nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur

El Gobierno quita subsidios a la luz: ¿cuánto se pagará en la próxima factura?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 29 de enero de 2026

El presidente le imputó al CEO de Techint haber intentado promover su caída

Milei acusó a Rocca de jugar a voltearlo en 2025

Piden suspender proceso de búsqueda de activos embargables

Combate contra Bulford por YPF

Por Juan Garriga

Sociedad

Científicos hallaron una colección de 2.600 herramientas sofisticadas

El “made in China” tiene 160 mil años de historia

Por Pablo Esteban

“Descansa en paz”

La despedida de los familiares de Narela Barreto

Trabajaba como camarera

Quién era Narela Barreto, la joven argentina que apareció muerta en Los Ángeles

Inteligencia artificial aplicada al estudio de los genes

Una tecnología clave para entender la genética

Deportes

Renzo Olivo recibió un wild card para jugar el cuadro principal

El último tenista argentino campeón del mundo jugará el Rosario Challenger

Por Pablo Amalfitano

Colapinto habló tras las pruebas que de su Alpine A526 en Montmeló

“El auto se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”

Este viernes se juegan las semifinales del cuadro masculino

Sabalenka y Rybakina, finalistas en Australia

Muy floja producción del Xeneize en La Plata

Así no hay Ascacibar que alcance: Estudiantes 2, Boca 1