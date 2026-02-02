Omitir para ir al contenido principal
El diseñador Benito Fernández se quejó de las importaciones
Votó a Milei, se fundió y reclama bajar la carga tributaria: “Es imposible competir”
El diseñador de moda explicó por Radio 750 por qué decidió cerrar sus locales de venta de ropa y quedarse únicamente con el servicio de la alta costura.
02 de febrero de 2026 - 13:45
Benito Fernández
(Redes Sociales)
"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo
Caputo niega la deuda y minimiza la crisis
A tres semanas del accidente de Basián Jerez
Pinamar: prohibieron el uso de camionetas 4x4, UTV y otros vehículos en La Frontera
“Escalará el conflicto”
La cruda advertencia de la CGT al Gobierno por la reforma laboral
Exclusivo para
Trump ordenó desabastecer a la isla del petróleo indispensable para que su economía se mueva
Cuba, su ejemplo y las amenazas de Estados Unidos
Por
Gustavo Veiga
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
Nostalgias de Gringolandia desde El País de Nomeacuerdo
Por
Mempo Giardinelli
Comienza la cuenta regresiva para el retorno de los humanos a la Luna
Todo listo para una nueva conquista del espacio
Por
Pablo Esteban
El País
"No hay que rasgarse las vestiduras”, dijo
Caputo niega la deuda y minimiza la crisis
Los debates empiezan este lunes
Uno por uno, los proyectos que el Gobierno quiere sancionar en extraordinarias
Por
Melisa Molina
Halagos para Sturzenegger, insultos a la oposición
Milei y un nuevo capítulo de agresividad en las redes
Una encrucijada que involucra a sus dos jefes
Milei, entre la sumisión a Trump o la sumisión al JP Morgan
Por
Raúl Kollmann
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de febrero de 2026
El Gobierno de EE.UU giró 808 millones de dólares al país
Deuda para financiar más deuda
Por
Mara Pedrazzoli
El consumo de cortes vacunos se encuentra en mínimos históricos
El cepo a los salarios impide comprar carne
Por
Bernarda Tinetti
El nuevo plan monetario y el endeudamiento de las familias
Por
Hernán Letcher
Sociedad
A tres semanas del accidente de Basián Jerez
Pinamar: prohibieron el uso de camionetas 4x4, UTV y otros vehículos en La Frontera
"Mayor libertad de mercado"
Cambian los parámetros para importar equipos médicos usados
Promocionados con conocidos personajes para niños
La Anmat prohibió la venta de varios sets de maquillaje infantil
Calor en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero
Deportes
Habían perdido los 4 partidos anteriores
Los Pumas le ganaron a Gran Bretaña y terminaron séptimos en el Seven de Singapur
Perdía frente a Riestra, pero logró la igualdad tras un agónico penal
Barracas encontró el empate en el final
Hay cinco partidos este lunes
Torneo Apertura: Racing, obligado a ganar en su visita a Tigre
Vertiginoso final de carrera en el autódromo de La Plata
Áspera lucha para el sorprendente comienzo del Turismo Pista
Por
Jorge Dominico