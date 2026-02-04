Omitir para ir al contenido principal
PortadaSoy

De aliada de la diversidad a trumpista furiosa

La transformación de Nicky Minaj

Tras años de ser una aliada visible de la comunidad LGBT, Nicki Minaj alteró radicalmente su postura al acercarse a Donald Trump y su discurso se llenó de homofobia y transfobia.

Martín Villagarcía
Por Martín Villagarcía
Nicky Minaj (arc)

Últimas Noticias

Fuego contra fuego

Por Fernando Bogado

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Reducción drástica de la redacción

Despidos masivos en The Washington Post: Jeff Bezos pasó la motosierra

De aliada de la diversidad a trumpista furiosa

La transformación de Nicky Minaj

Por Martín Villagarcía

Exclusivo para

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Más tensión migratoria

EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC

“Una señal de intromisión política”

El País

Habrá servicio este jueves

Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria

Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada

Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral

Por Melisa Molina

Detuvieron al Padre Paco y a personas con discapacidad

Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos

Duras críticas a los gobernadores

“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026

Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias

Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

Por Raúl Dellatorre

Detalles de la intervención política en el organismo estadístico

Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC

Por Leandro Renou

Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados

Operativo embarcaciones de lujo

Sociedad

Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad

Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein

Después del show con Javier Milei

Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas

Por el aumento de temperaturas

Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas

Un pozo de 12 metros de profundidad

Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla

Deportes

Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva

Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”

Por Marcos González Cezer

El Changuito no completó el entrenamiento

Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca

¿La Pulga vuelve a la Argentina?

El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi

Los confirmados y los que están en duda

La lista de Scaloni a cuatro meses del Mundial 2026