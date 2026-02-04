Omitir para ir al contenido principal
De aliada de la diversidad a trumpista furiosa
La transformación de Nicky Minaj
Tras años de ser una aliada visible de la comunidad LGBT, Nicki Minaj alteró radicalmente su postura al acercarse a Donald Trump y su discurso se llenó de homofobia y transfobia.
Por
Martín Villagarcía
04 de febrero de 2026 - 20:19
Nicky Minaj
(arc)
Fuego contra fuego
Por
Fernando Bogado
Recitales, fiestas, cursos, libros y más
Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires
Reducción drástica de la redacción
Despidos masivos en The Washington Post: Jeff Bezos pasó la motosierra
Duras críticas a los gobernadores
“Hay que hacer paro”: Pablo Moyano reclamó salir a la calle para frenar la reforma laboral
Más tensión migratoria
EE.UU.: el zar de la frontera anunció el retiro “inmediato” de 700 agentes migratorios de Mineápolis
Arbitrariedes actuales anticipan futuras controversias
Caputazo en el Indec: cómo afecta a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza
Por
Raúl Dellatorre
Los trabajadores del Indec rechazon la decisión del Gobierno de no cambiar el IPC
“Una señal de intromisión política”
Habrá servicio este jueves
Se levanta el paro de trenes: el Gobierno dictó conciliación obligatoria
Las negociaciones con los gobernadores y las quejas en la Casa Rosada
Cruces internos en el Gobierno por los cambios en la reforma laboral
Por
Melisa Molina
Detuvieron al Padre Paco y a personas con discapacidad
Otro miércoles de represión en el Congreso: detenciones, gases y palos
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 4 de febrero de 2026
Detalles de la intervención política en el organismo estadístico
Las huellas marcadas del Gobierno en el INDEC
Por
Leandro Renou
Arba recuperó 56 millones de pesos en impuestos adeudados
Operativo embarcaciones de lujo
Funcionarios de Los Ángeles cuestionan su continuidad
Piden la renuncia del jefe de los Juegos Olímpicos 2028 tras revelarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein
Después del show con Javier Milei
Un boliche LGBT+ de Mar del Plata canceló la presentación de Fátima Florez tras una ola de críticas
Por el aumento de temperaturas
Ataque de palometas en Entre Ríos dejó más de 40 personas heridas
Un pozo de 12 metros de profundidad
Dramático rescate en Cosquín: una nena se cayó a un aljibe y su papá se tiró para salvarla
Entrevista con el legendario entrenador de vóleibol sobre política deportiva
Jon Uriarte: “El daño al deporte está siendo muy importante y silencioso”
Por
Marcos González Cezer
El Changuito no completó el entrenamiento
Exequiel Zeballos se suma a la lista de lesionados de Boca
¿La Pulga vuelve a la Argentina?
El plan secreto de Newell’s para el regreso de Lionel Messi
Los confirmados y los que están en duda
La lista de Scaloni a cuatro meses del Mundial 2026