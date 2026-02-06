Omitir para ir al contenido principal
"Los contengo para que no estén en una esquina"

Estuvo preso, la lectura le salvó la vida y fundó una biblioteca para chicos de su barrio

Nicolás Pereyra es una de las tantas historias que son la prueba que la contención y la educación es la verdadera rehabilitación.

nico pereyra (Archivo -)

Contratapa

Desventuras de la loca isoca del espacio

Por Homs

El español Nikolás Sánchez Izquierdo hizo la denuncia en el Challenger de Rosario

Por las apuestas amenazaron a un tenista

El pianista de jazz se presentará el jueves 5 y el domingo 8 en Bebop Club

Benny Green: “Siempre busco que mi música esté cerca del oyente”

Por Santiago Giordano

La próxima Copa del Mundo incluirá los debuts de Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán y Curazao

USA-MEX-CAN 2026 y la clasificación mundialista más exótica de toda la historia

Por Juan Ignacio Provéndola

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

Las redadas ejecutadas por el ICE enfrentan críticas por la violencia y el arresto de menores

El gobierno de Trump reportó más de 4 mil inmigrantes detenidos en Minneapolis

A días del tratamiento en el Senado

La CGT evalúa un paro general y movilizaciones contra la reforma laboral

El País

El Gobierno esconde la versión final del proyecto

Reforma laboral: Opositores y dialoguistas rechazan el secretismo de Bullrich y la Rosada

Por Eva Moreira

Comunicadores y abogados rechazaron la medida del Gobierno

Críticas a la oficina del relato libertario

“Es legal porque yo quiero”

Por Juan Carlos Junio

La Mentira

Por Luis Bruschtein

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de febrero de 2026

Generará pérdidas estimadas en 9.900 millones de dólares al año

Fuerte impacto fiscal de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

El stock de deuda con el Fondo está en 45.000 millones de dólares

Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen

Por Juan Garriga

Compromiso para facilitarle el acceso a material crítico y tierras raras

Minerales a la carta para Trump

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Medida de fuerza sorpresiva

Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan este 6 de febrero

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 6 de febrero

Continúa la investigación

Prisión preventiva para los dos detenidos por atacar en patota a un joven en Tucumán

Deportes

Donald Trump se negó a participar

Cómo será el show “100 % latino” de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón

Cuatro argentinos en la qualy de Buenos Aires

Tirante y Trungelliti serán los singlistas albicelestes en Busan

Copa Davis: todo listo para el debut argentino

Riquelme, el próximo Maduro

Por José Luis Lanao