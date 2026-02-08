Omitir para ir al contenido principal
Ganó el PP aunque dependerá de los ultras de Vox para gobernar la región autonómica
España: Revés para Sánchez en las elecciones en Aragón
La estrategia del presidente de convertir a sus ministros en candidatos fracasa ante un Partido Popular (PP) estancado por un explosivo ascenso de Vox.
Por
Héctor Barbotta
08 de febrero de 2026 - 22:57
La comunidad de Aragón celebró elecciones este domingo.
(Europa Press/Europa Press)
Temas en esta nota:
España
Partido Popular
Vox
Pedro Sánchez
