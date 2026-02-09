Omitir para ir al contenido principal
El País
Debate en el Senado
Diego Santilli confía en que el Gobierno conseguirá la media sanción de la reforma laboral
El oficialismo asegura que con esta reforma se crearán nuevos puestos de trabajo registrado, a contramano de lo que estiman especialistas laborales.
09 de febrero de 2026 - 16:38
diego santilli
CAPTURA PANTALLA diego santilli congreso
(CAPTURA PANTALLA)
Temas en esta nota:
Reforma laboral
Diego Santilli
