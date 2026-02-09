Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Etapa final de las obras en la escuela Juramento de la Bandera

Edificio con valor patrimonial

Escuela Juramento de la Bandera. Las obras están terminadas en un 95%. (Gobierno de Santa Fe)

Últimas Noticias

Tercera temporada

“Terapia sin filtro”, por Apple TV+: comedia agridulce

Por Federico Lisica

Novedades de HBO y Paramount+

Programados

Por Federico Lisica

Revelaciones de un financista, chivo expiatorio de un fraude millonario

La estafa que a nadie le conviene investigar

Por Luis Bastús

QUINTA

Exclusivo para

Alineada con Trump, la primera ministra refuerza su proyecto de seguridad y defensa

Japón: Takaichi logra una amplia victoria y allana el camino para su agenda ultraconservadora

Redes sociales y salud mental, en los tribunales

Zuckerberg bajo la lupa

Lo anunció Manuel Adorni

Milei suspendió el viaje de este lunes a Estados Unidos

La ciberguerra del Capitán América

Por Jorge Elbaum

El País

La agenda está en manos de los Milei

Por Eduardo Aliverti

Motosierra para la memoria y cargos para amigos

El Gobierno designó un director para un centro cultural que estaba cerrado

Por Luciana Bertoia

Planifican un ajuste en la zona más castigada por los incendios

Amenaza de más despidos en Parques Nacionales

Perder el nombre

Por Mempo Giardinelli

Economía

El textil paralizado: cayó 46,7% respecto a 2023

Sin más tela para cortar

Por Mara Pedrazzoli

El pacto de Milei con Trump entrega las tierras raras

Una máquina de minar el país

Por Bernarda Tinetti

La baja fue de 11,5% frente a diciembre

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero

Gobierno del engaño

Por Hernán Letcher

Sociedad

"Hay una campaña antifascista con mis imágenes"

La abogada argentina detenida en Brasil recibió la visita de familiares y dijo que es “amenazada constantemente”

Entrevista a Ian Moche

“Lemoine nos ataca por ignorancia, pero también para desviar la conversación de los temas importantes”

Por Matías Ferrari

Recibió graves golpes en el cráneo

Brutal crimen en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

Crónica sobre la crisis en los locales de avenida Avellaneda.

Desplome de ventas en el sector textil en Flores

Por Juan Funes

Deportes

El entrenador de River habló tras la goleada sufrida ante Tigre en el Monumental

Marcelo Gallardo, autocrítico: “No es aceptable, pero puede pasar”

El seleccionado argentino venció este domingo a Francia y a España

Seven de Perth: Los Pumas sumaron dos victorias y finalizaron quintos

De su prueba frustrada en España a ser la revelación del Torneo Apertura

La historia de Nicolás Barros Schelotto

Por Lucas Gatti

Francisco Cerúndolo será el primer cabeza de serie del certamen

Argentina Open: así quedó el cuadro principal