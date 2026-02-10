Omitir para ir al contenido principal
Tiene 79 años y está detenido desde 2024
Francia: acusan a un hombre de violar a 89 menores y buscan más víctimas
Según un documento, los abusos ocurrieron en una decena de países Europa, América, África y Asia. “En cada lugar se instalaba para brindar apoyo escolar y conocer”, advirtió el fiscal.
10 de febrero de 2026 - 18:35
Dos imágenes de Jacques Leveugle en distintas épocas de su vida.
Jacques Leveugle, pedofilo frances
(AFP -)
Temas en esta nota:
Francia
Pedofilia
Abuso sexual
