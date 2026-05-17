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Remar para superar el cáncer de mama
Las remeras Rosas del Plata empezaron a practicar la actividad como una excusa para encontrarse y dar batalla a la enfermedad; veinticinco de ellas viajan en agosto al mundial Francia.
Por
Florencia Castro
17 de mayo de 2026 - 21:47
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Remeras Rosas del Plata
Rosas del Plata, remeras de bote dragón que luchan contra el cáncer de mama.
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