Emociones agónicas en el sur

Torneo Apertura: Lanús y Talleres empataron con dos goles de último momento

Los cordobeses arañaron los tres puntos con un cabezazo de Martín Río, pero Dylan Aquino salvó el invicto granate.

Lanús vs Talleres Foto: FOTOBAIRES Fecha 4 Torneo Apertura Liga Profesional.
El pibe Giovanni Baroni, de 17 años. Una de las apuestas de la T. (FOTOBAIRES)

Emociones agónicas en el sur

Torneo Apertura: Lanús y Talleres empataron con dos goles de último momento

