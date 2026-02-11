Brendan Fraser y su experiencia única en el set japonés de “Familia en renta”

Familia en renta

En Familia en Renta, un actor estadounidense solitario y deprimido (interpretado por Brendan Fraser) que reside en Tokio, da un giro a su trayectoria cuando comienza a trabajar para una empresa japonesa especializada en “familias de alquiler”. Su tarea consiste en desempeñar diversos roles de suplente en la vida de otras personas. La película, dirigida por Hikari, presenta un viaje emocional en el que el protagonista se sumerge en la complejidad de las relaciones humanas (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Las Tipas, Showcase.)

(Imagen Web)