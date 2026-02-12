Festival Buena Vibra: un empujón para los nuevos sonidos

Marilina Bertoldi en Buena Vibra 2025

El evento central tendrá shows de Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemeló y más; mientras que a la previa se sumarán los chilenos Alex Anwandter y Javiera Mena.

(Cecilia Salas)