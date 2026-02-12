Omitir para ir al contenido principal
Habrá previa en C Art Media, el viernes 20, y un evento masivo en Ciudad Universitaria, el sábado 21

Festival Buena Vibra: un empujón para los nuevos sonidos

El evento llega a su octava edición manteniendo su esencia: cruce de generaciones y estilos musicales, un line-up curado y la misión de ayudar a circular a artistas en proceso de expansión.

Magy Meyerhoff
Por Magy Meyerhoff
Marilina Bertoldi en el festival Buena Vibra 2025-23/02/2025
Marilina Bertoldi en Buena Vibra 2025 El evento central tendrá shows de Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemeló y más; mientras que a la previa se sumarán los chilenos Alex Anwandter y Javiera Mena. (Cecilia Salas)

Un nuevo hito para el fútbol femenino local

Una jugadora argentina tendrá un traspaso histórico a Europa

Cómo fue la cacería

Es fotógrafo, fue a cubrir la marcha contra la reforma laboral y quedó detenido: “La única arma que tengo es una cámara de fotos”

En La Paternal

Así será el homenaje de River a Enzo Pérez: todos los detalles

Más señales de estancamiento de la actividad

Retrocede el uso de servicios públicos

Desbaratan una banda dedicada a la explotación sexual de niños en Brasil

Piloto detenido por liderar una red de pedofilia

Figuras cercanas a Milei, contra la negación oficial de usar un nuevo IPC

Hasta los aliados critican al INDEC

En seis meses, se destruyeron 86.000 empleos registrados

Motosierra para los trabajadores

Se aprobó en Senadores, falta Diputados

¿La Reforma Laboral es para todos los trabajadores o solo para los nuevos?

Por Vardan Bleyan

Reforma laboral, contra los trabajadores

“Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver”: Sturzenegger celebra la quita de derechos

Reforma laboral

“La ley ya está, es esta”: Bullrich quiere un tratamiento exprés y sin cambios en Diputados

“Desaparecido reaparecido, ése fue mi paso por el infierno”

Por Nora Veiras

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de febrero de 2026

Deja en suspenso cientos de obras y trámites en todo el país

Cierre de Subsecretaría de Integración Sociourbana: fuerte golpe a la política pública de vivienda

Por Juan Garriga

Una banda con nexos en prisión

Violento robo a una jubilada en Martínez: hay dos detenidos

Se esperan 28 grados en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de febrero

Siguen los tests de pretemporada

Segunda jornada de pruebas en Bahrein: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

El máximo candidato en Buenos Aires fue de mayor a menor pero logró un sólido triunfo ante Hugo Dellien

Francisco Cerúndolo: una convincente primera versión como número uno del Argentina Open

Por Pablo Amalfitano