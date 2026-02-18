“Detransición, baby”, una novela sobre el camino aparentemente inverso a la transición de género
Los personajes de Detransición, Baby (Caja Negra), de Torrey Peters, son personas falibles, alejadas del bronce, sin supremacía moral, que también tienen sus buenos momentos, sus alegrías, su humor punzante para abrirse paso y remontar la vida. Pero fundamentalmente son personajes que no se mienten, ni a sí mismos ni entre ellos, por eso el punto de llegada, la resolución o no resolución es parte de algo más grande, es parte de cómo cada uno se reconcilia con su vida.