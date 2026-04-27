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Se definen los playoffs del Torneo

Agenda deportiva de la semana: Libertadores, Sudamericana, Champions y Fórmula 1

Este lunes termina la 16° fecha del campeonato local y queda solo una jornada para conocer los cruces de Octavos.

Copa Libertadores: Boca Juniors - Barcelona SC (EFE -/EFE)

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