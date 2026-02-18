Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Después de tres temporadas, "Tell Me Lies" concluye dejando a los personajes enfrentando pasados tóxicos
El incierto destino de Lucy y Stephen en “Tell Me Lies” sacude a los fans
Meaghan Oppenheimer, creadora de la serie, revela detalles sobre el futuro de los protagonistas.
18 de febrero de 2026 - 21:44
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Grace Van Patten
(Prensa)
Temas en esta nota:
Cine
Series
Disney Plus
Espectáculos
Últimas Noticias
Expresó su apoyo a los trabajadores
Nicki Nicole reprogramó su show en el Teatro Colón por el paro de la CGT
El partido se podrá jugar a pesar de la medida de furza
Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa
El Congreso definirá un nuevo presidente
Denuncias, corrupción y ajuste: así fue la salida de Jerí de la presidencia de Perú
La serie "Tell Me Lies", basada en la novela de Carola Lovering, concluye con su tercer año
“Tell Me Lies” no tendrá temporada 4: declaraciones de Meaghan Oppenheimer y su elenco
Exclusivo para
El empresario detrás de Fate y Aluar
Del respaldo estatal al choque con el Gobierno: quién es Javier Madanes Quintanilla
Ante la Corte Suprema
Nueva embestida contra Cristina Kirchner: Capital Humano apeló el fallo que le restituyó la pensión por viudez
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
El País
Jueves sin transporte
La UTA confirmó que se sumará al paro general
Crónica del cierre de Fate, en San Fernando, que dejó a casi 1000 personas en la calle
“Hoy me convirtieron en un muerto social”
Por
Celeste del Bianco
Consideran que la propuesta libertaria “debilita derechos individuales y colectivos”
Los Gobernadores van contra la reforma
El Gobierno enviaría su propio proyecto
Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta
Economía
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero
La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero
Capacidad instalada, en el menor nivel de los últimos cuatro años
La actividad metalúrgica cayó 6,2 por ciento
El mayorista cotizó a 1404, con una suba de 0,7% sobre el viernes
El dólar retomó la expectativa alcista
Sociedad
Acusaciones contra el doble femicida
Imputaron a Pablo Laurta por tenencia de material de abuso sexual infantil
Citaron a la mamá del nene a declarar
Bastián Jerez fue operado por novena vez
En pleno San Nicolás
Evacuaron el Teatro Cervantes por presuntas vibraciones y temblores
Brutal intento de femicidio en Junín
Un hombre baleó a su pareja delante de sus hijos
Deportes
El partido se podrá jugar a pesar de la medida de furza
Lanús recibe a Flamengo por la primera final de la Recopa
Es la nueva capitana del seleccionado argentino femenino de tenis
Paola Suárez: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”
El argentino fue noveno, antes de su su último ensayo del jueves
Fórmula 1: Colapinto, otra vez con buenas sensaciones en las pruebas
El argentino finalizó sexto en la segunda sesión en Barcelona
Varrone tuvo otra jornada positiva en la Fórmula 2