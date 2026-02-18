Omitir para ir al contenido principal
Acorralado por la presión social y la exigencia de los aliados
Reforma laboral: el Gobierno eliminará el artículo de las licencias médicas
Bajar el artículo 44 es una modificación de la ley y obligaría a discutirla de nuevo en el Senado.
18 de febrero de 2026 - 2:00
Martín Menem Patricia Bullrich
(Prensa Diputados)
La medida de fuerza será, como a nivel nacional, sin movilización
“Va a haber más despidos, no más trabajo”
Cerró un fin de semana con grandes números en sector turístico
“Volvió Rosario”, dijo el intendente
Pedido de informes al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe
La salud de los azules
José Maggi
Ciclo "Verano de cine rosarino" en La Usina Social
Animaciones digitales y rosarinas
Leandro Arteaga
La inteligencia artificial reescribe el valor del sector
El software entra en su fase más crítica
Para Servicios de Inteligencia, 69% más de presupuesto
Recortes fuertes en áreas sensibles
Insólito comunicado por protestas en el Congreso
El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”
El gasto por persona cayó un 7,7%
Carnaval 2026: los turistas viajaron con billeteras más ajustadas que el año pasado
Alquiló cuatro pisos y 24 cocheras en la City para su ministerio
Sturzenegger achica el Estado, pero agranda sus oficinas con fondos públicos
Melisa Molina
Inventó una historia para justificar los recortes de la reforma laboral
“¡Qué bueno lo de las licencias!”: La insólita anécdota de Patricia Bullrich
Quiere que el 27 de febrero el Senado confirme los cambios que se harán en Diputados
El Gobierno busca aprobar el proyecto definitivo de la reforma laboral antes del inicio del periodo ordinario
Eva Moreira
"Apoyamos desde siempre la ley", dijo Gustavo Weiss.
Weiss salió a defender al gobierno a pesar de que la construcción se desploma
Escenario de cautela en el sector privado
Caen los préstamos en pesos
El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento
Bolsillos apretados en Carnaval
Para Servicios de Inteligencia, 69% más de presupuesto
Recortes fuertes en áreas sensibles
Ocurrió en Caleta Olivia, Santa Cruz, y sus tres hermanitos tienen desnutrición
Una joven murió por comer de un basural
Continúa la búsqueda de Sofía Devries
Sigue desaparecida la buceadora en Puerto Madryn
El gobierno considera restringir el acceso de los menores a la exposición digital
El daño de las redes en India
Cuáles son las responsabilidades de las empresas en la creación con IA de pedopornografía
España endurece el control sobre las grandes tecnológicas
Los videos del polémico triunfo del Real Madrid
Escándalo en la Champions League: Vinícius denunció por racismo al argentino Gianluca Prestianni
El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final
Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League
Tendrá actividad miércoles y viernes
Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?
Se impuso 3-0 ante San Miguel, de la Primera Nacional
Copa Argentina: Aldosivi se metió en 16avos con una goleada