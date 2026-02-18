Omitir para ir al contenido principal
Los excluye de la Ley de Contrato Laboral

Trabajadores marítimos anunciaron paro total por 48 horas en rechazo a la reforma laboral

La medida de fuerza será desde la hora cero del miércoles 18 de febrero hasta las veinticuatro del jueves 19. En los pesqueros afectará a las zarpadas.

trabajadores navales (Archivo -)

El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga el hecho

Cómo sigue la búsqueda de Sofía Devries, la joven que desapareció cuando buceaba en Puerto Madryn

El Editorial en Radio 750

Victor Hugo Morales: “Defienden una economía que le roba hasta el aliento a millones de personas”

Benfica defiende al ex Vélez

Tras el escándalo, Prestianni negó los insultos racistas a Vinícius Jr

La inteligencia artificial reescribe el valor del sector

El software entra en su fase más crítica

Insólito comunicado por protestas en el Congreso

El Gobierno restringe y amenaza a la prensa: “Nuestras fuerzas actuarán”

Agroquímicos en Pergamino

Comenzó el juicio oral a siete productores agropecuarios y dos funcionarios por contaminación

Por Adriana Meyer

Es el viaje número 14 a Estados Unidos desde diciembre 2023

Milei a Washington, pese a todo

Por Raúl Kollmann

El País

Mientras Milei impulsa su reforma laboral

Industricidio sin fin: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Rosca en el Congreso, protestas afuera

Reforma laboral: el Gobierno va por el dictamen en Diputados; la CGT confirma el paro general

Desde que La Libertad Avanza está en el Gobierno cierra, en promedio, una empresa por hora

Radiografía de la destrucción laboral

Por Celeste del Bianco

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 18 de febrero de 2026

En marzo habrá una nueva suba

Aumentaron los colectivos en el AMBA: cómo quedaron las tarifas a partir de este miércoles

Más de 9 millones viven en hogares urbanos pobres

Estanflación y pobreza al alza

El gasto diario por persona se desplomó 7,7 por ciento

Bolsillos apretados en Carnaval

Sociedad

Calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 18 de febrero

Luis Vivona participó de la inauguración de la nueva sede de Bodega Gamboa en General Madariaga

Deportes

El gol de la victoria fue a través de un penal ejecutado por Quintero

River convirtió sobre el final y le ganó con angustia a Ciudad de Bolívar

Tendrá actividad miércoles y viernes

Fórmula 1: ¿A qué hora corre Colapinto en Bahréin?

El conjunto madridista le ganó a Benfica por la ida de los 16avos. de final

Real Madrid venció en Lisboa por la Champions League