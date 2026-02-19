Omitir para ir al contenido principal
Portada
Agencia Informativa
Los misterios de la magia llegan a Disney con la inclusión de Devon Sawa en un ambiente místico
Estrella de “Chucky”, Devon Sawa, se une al elenco de “Coven Academy” de Disney
La estrella interpretará al Sr. Cole, un maestro carismático en una escuela mágica de élite.
19 de febrero de 2026 - 20:30
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Devon Sawa
(Prensa)
Temas en esta nota:
Disney
Cine
Series
Espectáculos
hollywood
Últimas Noticias
Teatro: Ha muerto un puto
La escena de un escritor maldito
Por
Alejandra Varela
Eventos, salidas y actividades para el fin de semana
Agenda cultural bonaerense
El hermano del rey Carlos III es investigado por presuntamente filtrar información oficial al millonario pedófilo
El expríncipe Andrés fue liberado tras más de diez horas de estar detenido por el caso Epstein
La Provincia encara un proyecto integral que beneficiará a más de 42 mil bonaerenses
Tres mil millones para mejorar el servicio de agua potable en Coronel Suárez
Por
Juan Manuel Meza
Exclusivo para
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
La sesión será este jueves en Diputados
Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen
Por
Eva Moreira
Defendió las prácticas de verificación de edad
Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad
Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)
Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba
El País
Escala la tensión
Megaoperativo en Congreso: la policía ya aplica el protocolo antiprotestas
“Se los digo sin vueltas"
Paro de la CGT: Alejandra Monteoliva amenazó con reprimir a los manifestantes que marchen al Congreso
Estaciones de tren desiertas, aviones en tierra y poco movimiento en las calles
Las imágenes de un paro general contundente
El recuerdo de cuando inauguró la planta de FATE
“Queremos a Cristina, no a la Reforma Laboral”: los saludos a la ex presidenta en el día de su cumpleaños
Economía
"Estamos profundamente comprometidos"
El FMI respaldó la reforma laboral de Javier Milei
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones
El Gobierno extendió el RIGI por un año y agregó al sector tecnológico
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de febrero de 2026
La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados
Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei
Por
Leandro Renou
Sociedad
Cómo sigue la investigación
Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn
Gremios, partidos políticos y organizaciones sociales
Paro general contra la reforma laboral: el mapa de las movilizaciones en CABA
Inquietud entre vecinos y turistas
Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar
Cielo nublado en la Ciudad
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero
Deportes
Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla
Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin
Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda
Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional
Terminan las pruebas
Franco Colapinto avanza a paso firme en Bahrein
Ex River y San Lorenzo
Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino