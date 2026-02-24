Omitir para ir al contenido principal
Cultura
Por "Las niñas del naranjel"
Gabriela Cabezón Cámara está entre las finalistas del International Booker Prize
La escritora argentina fue incluida entre los trece candidatos para ganar la edición 2026 del certamen literario.
24 de febrero de 2026 - 19:34
Gabriela Cabezón Cámara
(Capturas de Video)
Literatura argentina
