Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

El septeto liderado por el cantante francés Yann Gaslain vuelve a Buenos Aires

SoulCare pone a Carlos Gardel entre dos mundos

En el espectáculo “Alma del Sur”, el jazz contemporáneo europeo dialoga con las tradiciones musicales del Río de la Plata y Brasil.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
SoulCare
SoulCare actuará en Buenos Aires y Martínez. (Sin Credito)

Últimas Noticias

Anotó una caída interanual en enero

La industria continúa en el laberinto

Algunas de las bancadas opositoras también impugnaron la falta de paridad de género

Una Corte de siete titulares y dos suplentes

El Frente de Sindicatos Unidos se moviliza ante la sanción de la reforma laboral

La calle le marca sus límites al Senado

Disputas territoriales por microtráfico

Los residuales de monos y menores

Exclusivo para

El proyecto obtuvo media sanción

Los glaciares, a remate: el Senado le dio media sanción al proyecto que favorece a las mineras

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

La Vicepresidenta recibió a la Iglesia Católica, en contra del proyecto libertario

Régimen penal juvenil, la nueva interna entre Milei y Villarruel

Por Ayelén Berdiñas

Hillary denuncia un intento de “desviar la atención”

“Archivos Epstein”: renuncia el presidente del Foro Económico Mundial y el Congreso interroga a los Clinton

El País

El proyecto obtuvo media sanción

Los glaciares, a remate: el Senado le dio media sanción al proyecto que favorece a las mineras

Milton Tolomeo está acusado de haber arrojado bombas molotov el 11 de febrero en la zona del Congreso

Presentaron un habeas corpus por la única persona que permanece detenida tras la represión por la Reforma Laboral

Por Adriana Meyer

Marcharán este viernes al Congreso

El Frente Sindical de Unidad se moviliza contra la Reforma Laboral

Iniciativa de opositores en Diputados

Una propuesta para recuperar el salario docente perdido

Economía

El Colegio de Escribanos de CABA alertó sobre los números de enero

Por la caída del crédito, se desplomó la venta de viviendas

Se encendió una vez más el debate sobre el equilibrio cambiario

El dólar escaló por encima de los 1400 pesos

Datos de AFAC

Autopartes, barranca abajo

Expectativa social

La inflación sigue subiendo

Sociedad

Nuevas tormentas agravan la crisis en el sudeste de Brasil

Minas Gerais cuenta víctimas y espera más lluvia

Audiencia preliminar para los diecisiete acusados

Días clave para el caso Loan

Un estudio vincula la virulencia de los fenómenos meteorológicos con la crisis climática

Más lluvias extremas por el calentamiento

“Salís a hacer tu trabajo y no sabés si volvés”

Facundo Tedeschini, el camarógrafo blanco de la violencia policial

Por Juan Funes

Deportes

Batió a Sarmiento y quedó cuarto en la Zona A

Torneo Apertura: Unión sacó pecho en Junín

El sugestivo mensaje del entrenador

Qué dijo “Chacho” Coudet sobre las chances de reemplazar a Gallardo como DT de River

Ante su gente, los cordobeses fueron más que Huracán

Torneo Apertura: Estudiantes de Río Cuarto logró su primer triunfo

La entidad se pronunción contra la resolución de la IGJ

“Buscan imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”