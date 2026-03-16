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Recibieron penas por violaciones a los derechos humanos

Kast prepara indultos para los carabineros condenados por la represión de 2019

El ultraderechista José Antonio Kast, presidente de Chile (JAVIER TORRES/AFP)

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