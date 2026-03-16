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PortadaRadio 750

El Presidente, de mal en peor

Por qué aumentó la imagen negativa de Javier Milei

Juan Adaro, analista político y director de la consultora Pulso Research, explicó por Radio 750 cómo la aprobación de esta ley impactó en la confianza en la Casa Rosada.

Argentina's President Javier Milei speaks during his annual speech to parliament ahead of the inauguration of the 144th ordinary session of Congress
(ALEJANDRO PAGNI, AFP -/AFP)

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